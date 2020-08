Projeto Educação Patrimonial em Tempo de Pandemia – atividades juntos às escolas dos municípios vinculados ao Projeto Geoparque Quarta Colônia

A proposta de “Atividades não Presenciais”, numa perspectiva de Educação Patrimonial, partiu de iniciativa do trabalho conjunto entre um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e com a maioria das Secretarias de Educação dos Municípios do CONDESUS-Quarta Colônia que estão vinculadas ao Projeto Geoparque Quarta Colônia.

A partir de uma perspectiva de Educação Patrimonial enquanto uma política que norteia os pressupostos de uma educação que valoriza o sentido de pertencimento da comunidade ao seu local/região, tanto enquanto território integrado ao meio ambiente, a sociedade ali formada, a sua cultura e história, bem como visando uma educação que propícia uma consciência de responsabilidade para a preservação, para o desenvolvimento sustentável e inovador, organizamos uma proposta geral para ações, especialmente no período de isolamento social provocado pela Pandemia do COVID-19.

Para tanto, partindo das perspectivas do Projeto Geoparque e de suas ações no que tange a Educação Patrimonial, como também do Programa de Extensão Patrimônio Histórico, Memória, Educação e Preservação (Registro CCSH: 053499) desenvolvido desde 2015, junto a região da Quarta Colônia, foi proposto o presente projeto.Assim, sendo, o projeto visa colaborar com as Secretarias de Educação e/ou escolas municipais e/ou estaduais, visando a preservação da memória do presente e do passado, enquanto práticas norteadoras da aprendizagem nos diversos níveis do ensino e sua interação com a comunidade (âmbito familiar ou do grupo social em que os/as alunos/as convivem).

Ou seja, uma prática que envolve escola e família/comunidade. Além disso, cada município que aderir ou escola, definirá suas ações de acordo com sua realidade, projeto pedagógico e cronograma. Também estão previstos que os resultados destas atividades didáticas deverão ser preservados no acervo da escola e/ou do município; que se organize exposições dos trabalhos; que se divulgue no site da Secretaria e/ou nas redes sociais e/ou na Universidade e/ou CONDESUS, na perspectiva da Educação Patrimonial junto ao projeto Geoparque Quarta Colônia.

Os vídeos das atividades desenvolvidas pelo Projeto Educação Patrimonial em Tempo de Pandemia nos municípios vinculados ao Projeto Geoparque Quarta Colônia podem ser acessados clicando AQUI.

