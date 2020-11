Projeto do bloco cirúrgico do hospital de Restinga Sêca é aprovado pela Vigilância Sanitária

Na última sexta-feira, dia 20 de novembro, o prefeito de Restinga Sêca, Paulo Ricardo Salerno, recebeu o administrador do Hospital de Caridade São Francisco, José Luiz Cavalheiro, a secretária de Saúde, Jocelaine Brauner e as arquitetas responsáveis pelo projeto do novo Centro Cirúrgico, Central de Material Esterilizado e Farmácia do Hospital, Carla Niederauer e Leticcia Bittencourt.

A reunião teve como pauta o andamento dos projetos de adequação da estrutura do Hospital. O projeto do novo Centro Cirúrgico está aprovado pela Vigilância Sanitária Estadual. A obra já teve seu pontapé inicial e esperava pela avaliação do órgão regulador Estadual. Na reunião, também foi apresentado ao prefeito o novo projeto da Farmácia do Hospital.

“Uma das nossas prioridades é a recuperação do Hospital, e estamos trabalhando muito para que esses projetos estejam aptos o quanto antes para que possamos captar recursos para executá-los”, destaca o prefeito Paulinho Salerno.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca