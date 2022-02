Projeto de Restinga Sêca é premiado em 1° lugar no Brasil

O município de Restinga Sêca teve sua experiência selecionada na 1ª Mostra de Experiências em Saúde Ambiental promovido pela Organização Pan-Americana de Saúde da Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), Departamento de Saúde Ambiental (Desam) da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental do Departamento de Saúde Ambiental, do Trabalhador e Vigilância das Emergências em Saúde Pública da Secretaria de Vigilância em Saúde (CGVAM/DSASTE/SVS/MS).

O trabalho realizado pela Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) abordou a elaboração e implementação exitosa de filtros de desfluoretação na localidade de São Sebastião, cuja água utilizada para consumo humano apresenta elevados teores de fluoreto, que podem causar fluorose dentária e outros agravos à saúde.

O trabalho “Desfluoretação de águas naturais no município de Restinga Sêca” foi selecionado em primeiro lugar, no Brasil, na categoria: “Acesso a serviços de saneamento básico” e, além de integrar a publicação do evento, foi apresentado, de forma oral, na 1ª Mostra de Experiências em Saúde Ambiental, que integrou o III Seminário Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde ocorrido em setembro de 2021.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca