Projeto de produção de arroz sem defensivos é apresentado em Dona Francisca

Foi realizada reunião no dia 11 de maio, na localidade do Formoso, interior de Dona Francisca, com técnicos e produtores de arroz. O objetivo foi divulgar uma nova forma de produção de arroz sem defensivos e assim, buscar interessados em participar deste programa inovador.

A reunião foi administrada pelos responsáveis diretos do programa, professor Ênio Marchesan, representando a Universidade Federal de Santa Maria e o professor Gustavo Pinto da Silva do Colégio Politécnico da UFSM, bem como assistente técnico da Emater, engenheiro agrônomo Luis Fernando de Oliveira.

Os principais assuntos tratados na reunião foram: a apresentação do programa e possíveis sistemas e métodos de produção, mercados, diferencial de preços para com o arroz produzido tradicionalmente, sugestões e debates dos palestrantes, técnicos e agricultores sobre o tema.

A Coopercedro firmou acordo de parceria no projeto, com intuito na compra e comercialização da produção, com preço inicial em 20% a mais do arroz convencional produzido.

Participaram do evento cerca de 26 pessoas entre, palestrantes, técnicos, representantes de entidades como UFSM, Colégio Politécnico-UFSM, Emater/Ascar, Irga, Coopercedro, Camnpal, Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e produtores de arroz dos municípios de Dona Francisca, Faxinal do Soturno e Paraíso do Sul.

Um novo encontro ficou marcado para o dia 14 de maio, no período da tarde, na UFSM, onde os produtores interessados realizarão uma visita e irão conhecer um pouco mais sobre o sistema de produção de arroz sem defensivos, nas áreas de várzeas da UFSM.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca