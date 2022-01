Projeto de pavimentação da estrada para a Ermida São Pio foi apresentado à Secretaria Estadual de Turismo

Na segunda-feira, dia 10, foi protocolada junto à Secretaria de Turismo do Estado a solicitação de liberação de recursos para pavimentação da estrada para a Ermida de São Pio de Pietrelcina, de Faxinal do Soturno. Na oportunidade, o prefeito em exercício Lourenço Domingos Moro entregou ao Secretário de Turismo do Estado Ronaldo Santini e ao Diretor de Desenvolvimento e Qualificação João Bertoldi, um projeto com o pedido do valor de R$ 800.000,00 para o calçamento de aproximadamente 1km e meio da estrada do Cerro Comprido.

De acordo com o prefeito em exercício Lourenço, o Secretário reconheceu a importância do projeto de pavimentação e as expectativas para a liberação do recurso são muito boas. Com o objetivo de proporcionar melhores condições de acesso aos visitantes, o projeto do Município prevê o calçamento de toda a extensão do percurso, desde a saída do perímetro urbano até a sede do ponto turístico, totalizando 36 mil metros quadrados.

Além dos recursos solicitados junto ao Estado, está sendo realizada a campanha “Estrada Ermida São Pio: vamos calçá-la com amor”, lançada em setembro de 2021. Como forma de iniciar a campanha, o empresário Gustavo Jobim fez a doação de um Fiat Mobi 0 Km para ser sorteado em uma rifa. Esta, já pode ser adquirida na Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno, no valor de R$ 25,00 o número. Além disso, doações também podem ser feitas através do PIX, para a chave CNPJ: 07.831.131/0001-60.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno