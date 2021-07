Projeto “De olho no futuro”, da Escola Sete de Setembro, será retomado

Na manhã desta quinta-feira, 1º de julho, o prefeito municipal Paulo Ricardo Salerno, recebeu a diretora e a coordenadora pedagógica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sete de Setembro, da Vila Rosa, Ana Lucia Lima e Jaqueline Ritta, acompanhadas da secretária de Educação, Silvia Mohr, para tratar da retomada do projeto “De Olho no Futuro”.

Com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre os problemas que as sacolas plásticas convencionais provocam ao meio ambiente e incentivar um novo comportamento ao consumidor, o projeto “De Olho no Futuro”, idealizado pelos alunos e professores da Escola, visa trazer soluções sustentáveis e novas opções para o uso de sacolas.

O projeto estava parado devido à pandemia da Covid-19. Com a volta gradual das aulas, a intenção é que seja retomado dentro e fora da sala de aula, com ações de conscientização para toda a comunidade escolar e município.

– Restinga Sêca conta desde 2020 com a Lei Nº 3.533/20 que trata sobre a proibição da distribuição gratuita ou venda de sacolas plásticas a base de polietileno, polipropileno ou matérias-primas equivalentes e regula a venda de sacolas biocompostáveis em todos os estabelecimentos comerciais do município. Porém, o prazo para adequação do comércio foi prorrogada até o final de 2021, também devido à pandemia.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca