Projeto de Lei pretende reduzir salário do prefeito, vice, vereadores e secretários de Nova Palma

Durante sessão da Câmara de Vereadores de Nova Palma realizada na noite de segunda-feira, dia 17, a Mesa Diretora (foto) anunciou a intenção de apresentar Projeto de Lei para reduzir os salários do prefeito, vice, vereadores e secretários.

Em entrevista ao vivo à Rádio Integração, Tiago Facco, presidente do Legislativo novapalmense, informou que, caso o projeto seja aprovado, o município terá cerca de R$ 700 mil economizados nos próximos quatro anos. “Passamos por momentos de dificuldades de recursos na questão orçamentária. Acho que pode, sim, cada um fazer a sua parte e estes recursos ficarem nos cofres do município, podendo ser usado na infraestrutura, nas estradas, no salário dos servidores. Iremos debater muito esta questão com os colegas vereadores e com a população”.

O projeto ainda está em elaboração e deverá dar entrada na Câmara até o mês de maio. Se aprovado, entrará em vigor a partir de 2021.