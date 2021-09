Projeto de Desfluoretação de Águas de Restinga Sêca vence Mostra Nacional

O município de Restinga Sêca ganhou o primeiro lugar na Linha Temática “Acesso a serviços de saneamento básico” na 1ª Mostra Nacional de experiências em Saúde Ambiental, com o Projeto de Desfluoretação da Água.

SOBRE O PROJETO

As secretarias de Saúde, através da Vigilância em Saúde e da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, em parceria com a Universidade de Santa Cruz – Unisc, desenvolveram o projeto que instalou filtros para água com excesso de flúor, na localidade de São Sebastião, em 2020.

Inicialmente, sete famílias daquela comunidade receberam os equipamentos e passaram a poder tomar água potável direto da torneira.

O excesso de flúor na água é comum nos poços artesianos perfurados naquela localidade, o que, além de causar um gosto desagradável a água, causa danos à saúde, como a fluorose, que afeta os dentes e ossos.

O filtro desenvolvido pela equipe da Unisc permite a retirada deste elemento e o consumo humano da água. Os filtros foram adquiridos pela Prefeitura Municipal e instalados gratuitamente nas residências.

SOBRE A PREMIAÇÃO

Junto à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e ao Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) selecionou experiências para a 1ª Mostra de Experiências em Saúde Ambiental, que tem o objetivo de identificar, visibilizar, reconhecer e promover iniciativas locais, municipais ou regionais, em serviços, que tenham como foco principal o tema da saúde ambiental.

A realização da Mostra é uma estratégia para estimular o debate e compartilhar conhecimento de práticas na área. Inscreveram-se iniciativas profissionais de saúde e de outras áreas que atuam no tema de saúde ambiental (vigilância e/ou promoção) nas Superintendências Estaduais da Funasa, secretarias municipais ou estaduais de saúde, assim como em entidades filantrópicas ou organizações da sociedade civil que atuam em alguma das linhas temáticas que compõe a Saúde Ambiental.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca