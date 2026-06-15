Projeto de Desenvolvimento Turístico de São João do Polêsine será debatido em Audiência Pública

A Prefeitura de São João do Polêsine promoverá nesta quarta-feira, dia 17, às 19h, na Câmara de Vereadores, uma Audiência Pública para debater sobre o Projeto de Desenvolvimento Turístico do município.

Contando com a presença de toda a comunidade, a Audiência Pública tem por objetivo dar transparência ao projeto, apresentar as informações técnicas aos presentes e permitir que moradores, empreendedores, entidades locais e demais interessados possam conhecer as propostas, esclarecer dúvidas e apresentar manifestações.

Durante o evento serão apresentados os estudos e propostas elaborados para o fortalecimento do turismo em São João do Polêsine, incluindo o diagnóstico do potencial turístico municipal, as diretrizes do projeto, as intervenções previstas em áreas de interesse turístico e as estimativas preliminares de investimento.

Conforme o Poder Executivo, a participação da comunidade é fundamental para o aperfeiçoamento do projeto e para a construção de uma estratégia de desenvolvimento turístico alinhada ao interesse público.

Com informações da Prefeitura de São João do Polêsine.