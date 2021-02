Projeto contemplado no Prêmio Multicultural Nova Palma foi apresentado no sábado

No último sábado, dia 23 de janeiro, foi apresentada em Nova Palma a “Exposição de Lettering – Mensagem Emocional e Materiais Usados“, de Eduarda Felipetto, um dos 25 projetos selecionados no Edital Prêmio Multicultural Nova Palma, que contou com recurso do Ministério do Turismo através da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural.

O projeto foi contemplado na modalidade “Artes Plásticas” e realizado no “Duda Ateliê”, , contando com todos os cuidados que o momento exige, de limitação de número de pessoas, uso de máscara e álcool gel. Na ocasião foi exposto aos presentes a técnica do Lettering, que consiste no desenho estilizado de letras.

O projeto pode ser conferido clicando AQUI, ou também na exposição da técnica no espaço Duda Ateliê, que é aberto ao público de segunda a sábado, das 9h às 11h30min e das 14h às 18h.

Live “Arte e Alegria”

Mais um projeto selecionado no Edital Prêmio Multicultural Nova Palma tem data para ser executado nos próximos dias. A live “Arte e Alegria”, da Leotte Eventos, de Nilton Leote, um dos três projetos contemplados na modalidade “Música”, acontecerá no dia 6 de fevereiro, sábado, a partir das 15h, com transmissão pelo facebook na página da Leotte Eventos.

Na live haverá música, brincadeiras e brindes direcionados às crianças, com apresentação do Palhaço Jakinha e da sua parceria Gabita. Os interessados em participar podem fazer contato durante a live pelo whatsapp 997324562, pelo facebook e pelo telefone 3266-1666.

De acordo com Nilton Leote, radialista e produtor da live, os brindes serão arrecadados com artesãos, artistas e empresas nova-palmenses, com o intuito também de colaborar com a promoção da arte e produtos locais.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma