Projeto “Comunidade Ativa” será desenvolvido na Vila Ceolin, em São João do Polêsine

A Associação dos Moradores da Vila Ceolin, em São João do Polêsine, foi contemplada no edital de chamada pública da Comarca de Faxinal do Soturno com o projeto “Comunidade Ativa”.

O projeto visa proporcionar oportunidades de vivências entre jovens, adultos e idosos da Vila Ceolin, interior do município, com a prática de atividades físicas e de lazer, contribuindo para o desenvolvimento de relações interpessoais, beneficiando-se da atividade física como instrumento de inserção social. A ação oferece aos praticantes possibilidades de trocas de experiências, hábitos saudáveis, melhora na saúde, disciplina e respeito ao praticar as atividades.

As aulas serão realizadas na Vila Ceolin, duas vezes por semana, quando serão desenvolvidas atividades como caminhadas, alongamentos, ginástica funcional e técnicas de relaxamento. O projeto terá parceria com a Prefeitura de São João do Polêsine, que cederá o professor de Educação Física para o desenvolvimento das atividades.

Mais informações pelo WhatsApp (55) 996356593 com Tiago Dotto Ferreira.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine