Projeto “Circuito Cultural Virtual” terá live de lançamento no dia 23 de julho

O Projeto “Circuito Cultural Virtual” que é uma produção da CMP Produções Culturais, com o financiamento do Pró-Cultura RS LIC e patrocínio da Arrozeira Sepeense, terá início no dia 23 de julho.

A programação terá início com uma live de lançamento, às 19h pelo facebook (CMP Produções Culturais).

A live vai contar com a participação de Claudete Morim Pereira, diretora da CMP Produções Culturais Ltda. que vai falar sobre as 87 atividades que serão desenvolvidas dentro do projeto de julho a outubro de 2020.

O evento também vai contar com a participação de alguns artistas que participarão do Projeto. A programação completa está sendo divulgada em nossas plataformas digitais.

Fonte: Projeto “Circuito Cultural Virtual”