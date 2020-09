Projeto Circuito Cultural Virtual promove Workshop Danças de Salão 

Nesta quarta-feira, dia 2 de setembro, terá início o Workshop Danças de Salão, que conta com 12 aulas ministradas pelos instrutores Anderson dos Santos e Mariana Rodriguez.

Entre as danças que serão apresentadas estão vaneira, bugio e chamamé. As aulas vão de 2 de setembro a 09 de outubro, com transmissão pelo Facebook e Youtube (CMP Produções Culturais), sempre às 19h.

Anderson é instrutor de danças tradicionais e danças de salão há 19 anos e Mariana é dançarina do grupo adulto do CTG, e monitora de aulas de danças em projetos desenvolvidos na região.

O Projeto Circuito Cultural Virtual é uma produção da CMP Produções Culturais, com o financiamento do Pró-Cultura RS LIC e patrocínio da Arrozeira Sepeense.

Fonte: Projeto “Circuito Cultural Virtual”