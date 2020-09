Projeto Ciranda e AABB Comunidade de Faxinal do Soturno participam do ensino remoto

Desde o início da pandemia, quando as aulas presenciais foram suspensas, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno adotou o ensino remoto. A cada 15 dias, as atividades são entregues impressas aos familiares, para serem realizadas em casa pelos alunos. As crianças que participam do Projeto Ciranda e do Programa AABB Comunidade também estão recebendo tarefas, além do material que vêm da escola.

Conforme a coordenadora do Projeto Ciranda e do AABB Comunidade, Renata Bulegon, o objetivo é manter e fortalecer o vínculo com as famílias, mesmo neste período de pandemia. Segundo ela, as atividades pedagógicas encaminhadas tratam sobre tecnologias educacionais, com a professora Flavia Mota, Educação Física com as professoras Adriana Neu e Renata Bulegon e artes, com ênfase no projeto Geoparque e no patrimônio histórico cultural da Quarta Colônia, com a professora Cláudia Cervo.