Projeto “Capoeira na Vila” terá início em Faxinal do Soturno

O projeto “Capoeira na Vila”, da Secretaria de Assistência Social de Faxinal do Soturno, terá início dia 20 de julho, na Vila Verde Teto. As aulas acontecerão todas às quintas-feiras às 19h30min no Ginásio do Parque de Exposições.

O projeto será coordenado pela coordenadora de projetos sociais Nelissa Rocha e as aulas serão ministradas pelos professores: Alexandre do Prado Belmont e Alex Belmont.

A intenção do projeto é proporcionar o aprendizado da Capoeira para crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social, buscando desenvolver a socialização, concentração, atenção, confiança e respeito pelo outro, envolvendo a família e a sociedade de maneira geral. Além disso, tem por objetivo mostrar que a prática da capoeira é um esporte saudável, que propaga a cultura da paz e a não violência. Os alunos receberão também orientações sobre cidadania, disciplina e a importância da educação formal como base para o desenvolvimento intelectual e profissional, comenta Nelissa.

Podem se inscrever crianças e adolescentes de 6 a 16 anos que estejam inscritos no cadastro único e matriculados na rede de ensino do Município. As inscrições ocorrerão de 4 a 19 de julho, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min na Secretaria Municipal de Assistência Social ou no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Mais informações pelo telefone (55) 3263.2214

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno