Projeto busca popularizar a leitura em São João do Polêsine

Com o título ‘Cultura em Ação’ a Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Desporto e Turismo de São João do Polêsine criou um projeto para popularizar a leitura no município.

A Administração Municipal está disponibilizando estantes com livros em diversos pontos comerciais e locais públicos da cidade. O objetivo é o de tirar os livros da biblioteca e aproximá-los os cidadãos, facilitando o acesso e estimulando a leitura.

Qualquer pessoa pode retirar seu livro, levar para casa, ler e devolver quando puder, em qualquer um dos pontos.

Mais estabelecimentos, interessados em participar do projeto, podem entrar em contato com a Secretaria da Educação.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine