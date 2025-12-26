Projeto Brincando nas Férias atenderá crianças durante férias escolares em Agudo

A Prefeitura de Agudo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lançou o Projeto Brincando nas Férias 2026, uma iniciativa voltada a oferecer atividades recreativas e educativas às crianças da rede municipal durante o período de recesso escolar.

O projeto será desenvolvido de 7 a 30 de janeiro de 2026, com uma programação diversificada organizada em dois locais de atendimento, conforme a faixa etária. As crianças de 4 a 8 anos participarão das atividades na EMEI Paraíso da Criança, enquanto as crianças de 9 a 12 anos serão atendidas no CRAS do Bairro Caiçara. A organização dos espaços considera critérios de segurança, acessibilidade e maior demanda de atendimento.

O Brincando nas Férias tem como objetivo proporcionar um ambiente seguro, acolhedor e estimulante, com atividades lúdicas, esportivas, culturais e educativas, contribuindo para o desenvolvimento social, emocional, cognitivo e físico das crianças. A iniciativa também desempenha um importante papel social, ao apoiar as famílias que precisam conciliar a rotina de trabalho com o cuidado dos filhos durante o período de férias escolares.

As inscrições estarão abertas de 23 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026, de forma online aqui, com vagas limitadas. Para participar, as crianças devem estar matriculadas na rede municipal de ensino, ter entre 4 e 12 anos, e os responsáveis devem apresentar comprovante de trabalho, além dos documentos exigidos no ato da inscrição.

O atendimento ocorrerá nos turnos da manhã, das 8h às 11h, e da tarde, das 13h30 às 16h30, sendo oferecidos café da manhã e café da tarde para todas as crianças participantes. As atividades serão conduzidas por professores, monitores escolares e serventes merendeiras da Secretaria Municipal de Educação, garantindo acompanhamento qualificado e planejamento pedagógico adequado.

Para o prefeito em exercício, Pedrinho Müller, o projeto colabora com as famílias agudenses, principalmente no momento de recesso escolar.“Sabemos que o período de férias escolares pode ser desafiador para muitas famílias. Por isso, o Brincando nas Férias é uma iniciativa que oferece segurança, cuidado e atividades de qualidade para nossas crianças, ao mesmo tempo em que apoia os pais e responsáveis em sua rotina de trabalho”, destacou.

A secretária municipal de Educação, Andressa Hoffmann Limana, ressaltou o caráter pedagógico e social do projeto. “O Brincando nas Férias foi pensado para proporcionar momentos de aprendizagem, convivência e diversão, sempre em um ambiente acolhedor e seguro. Nossa equipe estará preparada para desenvolver atividades que estimulem o desenvolvimento integral das crianças, respeitando cada faixa etária”, afirmou.

Caso o número de inscrições ultrapasse o total de vagas disponíveis, terão prioridade as famílias inscritas no Cadastro Único.

