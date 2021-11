Projeto “Arte e Identidade na Quarta Colônia” é lançado em Faxinal do soturno

​Na noite da última sexta-feira, dia 29 de outubro, aconteceu o lançamento do Projeto “Arte e Identidade na Quarta Colônia”, que será realizado pela Fundação Ângelo Bozzetto com financiamento do Pró-Cultura RS, através do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). O evento ocorreu no Espaço Cultural Vitélio Bozzetto, com transmissão ao vivo na página da Fundação no Facebook (https://bit.ly/3EPEV3l).

​Na abertura, a presidente da Fundação Ângelo Bozzetto, Mariza Stivanin Bozzetto falou sobre a concepção do Projeto, considerado inovador para a Quarta Colônia. Desde 2006, a Fundação promove eventos natalinos em todos os municípios da região e, nos últimos anos, foram realizados desfiles com esculturas produzidas pelos cenógrafos amazonenses que trabalham para o Festival de Parintins e outras festas como o Carnaval do Rio de Janeiro. Por meio do Projeto, os artistas estão sendo trazidos a Faxinal do Soturno para ensinarem e formarem artesãos na Quarta Colônia.

​A primeira oficina iniciou na segunda-feira, dia 1º, com aulas no turno da manhã e da tarde, na sede da Fundação, ministradas pelos artistas amazonenses Paulo Ricardo Matos e EgilsonFerreira da Costa. A participação é gratuita, para pessoas a partir dos 16 anos de idade. Conforme Mariza, durante a oficina serão produzidas esculturas gigantes que irão ornamentar uma vila temática que será montada em Faxinal do Soturno, com a denominação de “Natal no Vale dos Dinossauros”, onde acontecerão espetáculos natalinos entre os dias 18 e 22 de dezembro, trazendo turistas de toda a região para o Município.

​Mais informações na Fundação Ângelo Bozzetto (Av. Vicente Pigatto, 1049) ou pelo telefone (55) 3263-3800.

Fonte: Fundação Ângelo Bozzetto