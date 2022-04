Projeto agudense é destaque em encontro estadual de assistência social

Com o objetivo de ampliar o diálogo e incentivar o debate sobre assuntos relacionados às mulheres, a Prefeitura de Agudo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, promoveu durante o ano de 2021 encontros com diferentes mulheres do município que foram transmitidos ao vivo pelas redes sociais. Fruto dessa iniciativa, em março deste ano foi lançado o livro “Mulheres compartilhando vivências em período de pandemia”, que contempla 12 textos produzidos a partir das lives realizadas.

Agora, o que antes estava em textos, alcança novos voos e se tornou destaque estadual no 22º Encontro Estadual do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas), que reúne gestores municipais de assistência social do Rio Grande do Sul.

Durante o evento, a gestora agudense Maria Rosângela Ribeiro Roubuste e a coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Agudo, Raquel Melo, apresentaram o projeto. “É uma satisfação saber que os projetos desenvolvidos em Agudo estão repercutindo a nível estadual e se tornando referência”, diz Maria Rosângela.

O encontro foi realizado nos dias 26 e 27 de Abril, na cidade de Novo Hamburgo.

Fonte: Prefeitura de Agudo