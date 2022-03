Progredir Geoparque Quarta Colônia será lançado nesta sexta-feira, dia 1º, em Restinga Sêca

Está agendado para esta sexta-feira, dia 1º, às 14h30min, em Restinga Sêca, o lançamento do Programa Progredir Geoparque Quarta Colônia que busca a capacitação da população nas áreas de cultura e turismo.

Com cursos ofertados para os nove municípios da Quarta Colônia – Restinga Sêca, São João do Polêsine, Faxinal do Soturno, Silveira Martins, Ivorá, Pinhal Grande, Dona Francisca, Nova Palma e Agudo – a solenidade ocorrerá no Salão Paroquial da Igreja Sagrado Coração de Jesus, na Rua Borges de Medeiros, nº 38.

O Progredir está ofertando 41 cursos ao longo deste ano. São oportunidades para qualificação profissional, visando especialmente jovens de 18 a 29 anos.

Programa é uma idealização da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco e Centro de Referência de Assistência Social (Cras) dos municípios integrantes.

Confira a relação dos cursos que serão disponibilizados por município:

Agudo

– Confecção de geoprodutos a partir de moldes de geossítios, monumentos históricos e fósseis do Geoparque Quarta Colônia

– Empreendedorismo e Economia Solidária

– Guiamento interpretativo nas rotas do Patrimônio Natural e Cultural do município de Agudo

– Interpretação paleontológica para guias e receptivos na Quarta Colônia

– O Patrimônio Natural e Cultural do Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco como inspiração para o Bordado Livre

– Permacultura como ferramenta de inclusão socioeconômica e produtiva sustentáveis

Dona Francisca

– Cultura e patrimônio material e imaterial da Quarta Colônia

– Empreendedorismo e economia solidária: As oportunidades e benefícios na descoberta de novas ideias

– Gestão e Inovação Sustentável

– Cultura e Turismo na Quarta Colônia

– Patrimônio material da Quarta Colônia como recurso para o turismo

Faxinal do Soturno

– Aplicação da identidade do Geopatrimônio Paleontológico da Quarta Colônia em Artesanato e Trabalhos Manuais

– Gestão de Negócios e Empreendedorismo

– Permacultivando o Futuro: desenvolvimento sustentável e Permacultura

– O Patrimônio Natural e Cultural do Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco como inspiração para o Bordado Livre

– Geoparque Quarta Colônia: Arca de aromas e sabores das plantas da Mata Atlântica

Ivorá

– História, língua e cultura de imigração italiana na Quarta Colônia

– Ecoturismo e turismo sustentável

– Recepção e atendimento em museus

Nova Palma

– Comunicação popular para web rádio

– MEI na Quarta Colônia I

– Produção de pequenas frutas na Quarta Colônia

– Sabão, sabonetes e aromas artesanais da Quarta Colônia

Pinhal Grande

– Produção Orgânica de Hortaliças

– Produção de flores e plantas ornamentais para o paisagismo

Restinga Sêca

– Elaboração de roteiros turísticos

– Recreação cultural

– Planejamento e organização de eventos

– Precificação e noções de contabilidade

– Paisagismo rural

– MEI na Quarta Colônia

São João do Polêsine

– Boas práticas na produção de leite e seus derivados

– Importância e necessidade da Segurança do Trabalho no ambiente e nas atividades laborais

– Curso de organização de eventos de comunidade

– Design, criatividade e inovação para valorização de produtos locais

Silveira Martins

– Criatividade e inovação: processos e produtos

– Habilidades Culinárias Básicas e Atendimento em Restaurantes

– Técnicas de recepção e atendimento para o turismo na Quarta Colônia

– Oficina de massas

– Elaboração de cucas

– Oficina de geleias e conservas vegetais