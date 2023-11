Progredir Geoparque Quarta Colônia forma mais três turmas em Faxinal do Soturno

Em Faxinal do Soturno, mais três turmas concluíram os cursos ofertados pelo Programa Progredir Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco. Os alunos dos cursos “Massas artesanais e possíveis aplicações” ofertado pela chefe e Gastróloga Andréa Loreto Peres, “Sabão, sabonetes e cosméticos naturais” ministrado pela empreendedora Bruna Izabel Balz Cabral e “Garçom; garçonete” ofertado pelo professor Walter Raddatz, participaram da cerimônia de formatura realizada na Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno na noite última quinta-feira, 23 de novembro.

Ao todo, foram entregues 85 certificados de conclusão dos cursos de capacitação realizados entre agosto e outubro no município. Participaram da cerimônia o vice-prefeito de Faxinal do Soturno, Lourenço Domingos Moro, a chefe do Departamento de Assistência Social, Eliane Padilha, a Coordenadora de Projetos Sociais da Secretaria de Assistência Social, Nelissa Rocha, a Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Cristina Cerezer e a Técnica de Assistência Estudantil da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Angelita Zimmermann, além da Secretária Executiva do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), Valserina Bulegon Gassen, as proponentes dos cursos e os cursistas faxinalenses.

Conforme comentou a coordenadora Cristina, “o Progredir Geoparque Quarta Colônia permitiu a vários estudantes ingressarem ao mercado de trabalho após a conclusão das formações. O Programa tem atuando como um importante incentivo para a qualificação profissional e pessoal das/os moradoras/es do Município”. Cristina, destaca ainda que a parceria com diferentes secretarias do município e com a UFSM foram importantes para que as formações fossem acessíveis ao maior número de munícipes.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno