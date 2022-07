Programação que comemora o aniversário de Nova Palma iniciará neste sábado

A partir do próximo sábado, dia 16, iniciam as atividades em comemoração aos 62 anos de emancipação de Nova Palma. Eventos serão realizados pela Prefeitura de Nova Palma em parceria com entidades do município.

Com uma ampla programação que seguirá até o dia 31 de julho, serão realizadas apresentações musicais e artísticas, inaugurações, eventos gastronômicos, missa em Ação de Graças, mateada e muito mais.

Confira a programação completa:

– 16 de julho (Sábado)

4º Encontro de Corais – Grupos de Coros de Nova Palma, Faxinal do Soturno, Recanto Maestro, São Pedro do Sul e da UFSM

Local: Igreja Matriz Santíssima Trindade

Horário: 17h30min

Premiação da 7ª edição do Concurso Fotográfico Olhares sobre Nova Palma e jantar por adesão

Local: Salão Paroquial

Horário: 19h30min

Promoção: Administração Municipal

– 17 de julho (Domingo)

Inaugurações do calçamento, do mirante e do espaço de convivência do Caemborá

Local: Comunidade do Caemborá

Horário: 10h

Promoção: Administração Municipal e Comunidade Luterana do Caemborá

– 19 de julho (Terça-feira)

Cerimônia de entrega de faixas do projeto de Tae Kwon Do

Local: Ginásio da Escola Cândida Zasso

Horário: 19h

Promoção: Administração Municipal

– 21 de julho (Quinta-feira)

Mostra Pré-Inauguração do Museu Municipal Histórico de Nova Palma

Local: Centro Cultural Padre Luiz Sponchiado

Horário: 19h

Promoção: Administração Municipal

– 22 de julho (Sexta-feira)

Mostra Pré-Inauguração do Museu Municipal Histórico de Nova Palma (para escolas)

Local: Centro Cultural Padre Luiz Sponchiado

Horário: Manhã e tarde

Promoção: Administração Municipal

XXVII Jantar Gaúcho – Abertura oficial das comemorações dos 62 anos de Nova Palma

Local: Salão Comunitário, Novo Paraíso

Horário: 19h

Programação:

Premiação dos destaques da Agropecuária/ Jantar/ Baile com música deTrio Nativo

Promoção: Comunidade de Novo Paraíso/Administração Municipal

– 23 de julho (Sábado)

Jantar da ACIS

Local: Clube Guarani

Horário: 19horas

Programação:

Entrega do Troféu Imprenditore/ Entrega do troféu aos servidores municipais de destaque/ Homenagem às soberanas que deixam o cargo/ Coroação das novas soberanas do município/ Música com Os Fugitivos

Promoção: ACIS/Câmara de Vereadores/Administração Municipal

– 24 de julho (Domingo)

Inauguração do ginásio da comunidade do Comércio

Local: Comunidade do Comércio

Horário: 09h

Promoção: Administração Municipal e Comunidade do Comércio

Inauguração do ginásio da comunidade da Linha do Soturno

Local: Comunidade da Linha do Soturno

Horário: 17h

Promoção: Administração Municipal e Comunidade da Linha do Soturno

– 25 de julho (Segunda-feira)

Dia do Colono e do Motorista

Local: Salão Comunitário, Pinhalzinho

Horário: 10h

Programação:

Missa e bênção das máquinas

Almoço

Promoção: Comunidade do Pinhalzinho

– 27 de julho (Quarta-feira)

Filó Cultural Italiano

Local: Salão Comunitário, Linha Um

Horário: 19h

Promoção: Circolo Veneto e Sindicato dos Trab. Rurais

– 28 de julho (Quinta-feira)

Finais do Campeonato Municipal de Futsal

Local: Ginásio Municipal

Horário: 19h

Promoção: Administração Municipal

– 29 de julho (Sexta-feira)

Missa em Ação de Graças

Local: Igreja Matriz Santíssima Trindade

Horário: 17h

Promoção: Paróquia Santíssima Trindade

Inauguração da Rua Coberta de Nova Palma

Horário: 18h30min

Programação:

Show musical com Banda Doce Desejo

Promoção: Administração Municipal

– 30 de julho (Sábado)

Mateada, exposição de carros antigos e motos estradeiras, mostra e entrega para as comunidades dos banners do projeto Cultura pelo Jovem da Escola Tiradentes e show musical com Irmãos Moro

Local: Rua Coberta

Horário: 15h30min

Promoção: Administração Municipal

Apresentação de show de manobras de motos do Cachorrão

Local: Praça Pe. João Zanella

Horário: 18h

Promoção: Administração Municipal

Jantar Baile da Saudade, Vila Cruz

Local: Salão Comunitário, Vila Cruz

Horário: 20h

Programação: Jantar e baile com Trio Nativo

Realização: Clube de Mães, Vila Cruz

– 31 de julho (Domingo)

Festa de Aniversário de Nova Palma

Local: Praça Pe. João Zanella

Programação: Trilhão do grupo TrilhAtiva(08h)/ Exposição de carros antigos e motos estradeiras (09h)/Almoço (11h30min)/ Show de manobras de motosdo Cachorrão (14h30min)/ Show musical com Ricardo Barros e banda (17h)/ Feira Colonial e de Artesanato (manhã e tarde)/Brinquedos infláveis (manhã e tarde)

Promoção: Administração Municipal