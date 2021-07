Programação especial comemora os 30 anos do Verde é Vida

Uma intensa programação será desenvolvida durante o mês de agosto para marcar os 30 anos do Verde é Vida, programa permanente de ação socioambiental e educação rural, mantido pela Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), em parceria com escolas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

O Verde é Vida foi criado a partir de trabalhos iniciados pela Afubra desde a fundação da entidade, em 1955, quando já se orientava aos fumicultores sobre a diversificação de culturas. Em 1981 este trabalho de incentivo à diversificação e à preservação ambiental teve um reforço, com a assinatura do primeiro convênio com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) para o reflorestamento das propriedades rurais. Em 1986, a Afubra iniciou campanhas de educação ambiental com a distribuição de mudas nativas. Com o incremento destas ações de conscientização e preservação ambiental, nasceu o Projeto Verde é Vida, em 8 de agosto de 1991. O Projeto veio para dar continuidade a distribuição de mudas de árvores nativas e reforçar as palestras sobre aspectos ambientais para alunos e professores e comunidades em geral. No mesmo ano, o mascote Afubrinha chegou para auxiliar neste trabalho. O Verde é Vida está em constante transformação e inovação. Apesar de manter as bases de trabalho rotineiras – distribuição de mudas, palestras, Bolsa de Sementes e pesquisas cientificas – procura trazer assuntos e temas pertinentes às necessidades das comunidades rurais. Por isso, para o quadriênio 2021/2024, o tema central será o Desenvolvimento Sustentável.

As comemorações dos 30 anos do Verde é Vida iniciam no domingo, dia 1º

de agosto, com uma live, transmitida ao vivo pelo youtube da Afubra, a partir das 10h. Já na segunda-feira, dia 2, inicia a segunda edição da “Campanha MuDáAlimento – quem doa com amor, planta a esperança”, onde, a cada quilo de alimento não-perecível doado pode ser trocado por uma muda de árvore nativa. “A Campanha se estenderá durante todo o mês, ou enquanto tivermos mudas para doação. Os alimentos arrecadados serão doados para entidades assistenciais dos municípios assistidos pela matriz e filiais da Afubra”, explica Marco Antonio Dornelles, vice-presidente da Afubra.

A programação engloba, ainda, a realização da Gincana Cooperativa Sul-Brasileira Verde é Vida, que será realizada de maneira on-line. “Serão cerca de 700 pessoas participando, entre alunos e professores, das escolas parceiras. Vai ser uma forma muito legal de integração, pois, por meio do whatsapp, os inscritos estão distribuídos em sete grupos/equipes diferentes. E esses grupos já estão movimentados, com trocas de mensagens. As tarefas já iniciam na primeira semana de agosto e a Gincana tem previsão de término no dia 27”, revela o professor José Leon Macedo Fernandes, coordenador-pedagógico do Verde é Vida.

Também está prevista a realização da etapa escolar da Mostra Científica. “Dentro da possibilidade de cada escola, incentivamos os alunos e professores realizarem a atividade. Já a etapa Regional, faremos de forma online, em setembro”, diz José Leon. Para agosto,integrando as comemorações dos 30 anos, ainda está marcado, para o dia 18, o Encontro Sul-Brasileiro de Grupos Ambientais/Online. E, para finalizar, no dia 31 de agosto ocorre a webinar de encerramento, com o tema Educação Socioambiental Rural, ao vivo, pelo youtube da Afubra.

“Nossa equipe do Verde é Vida, tanto da matriz como das filiais, está de parabéns por organizar esta programação. Talvez seja um pouco diferente do que faríamos presencialmente, mas, não poderíamos deixar passar em branco uma data tão importante para a Afubra e para nossos parceiros no Verde é Vida”, finaliza Dornelles.

Fonte: Afubra