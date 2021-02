Programação dos 62 anos de Faxinal do Soturno inicia na sexta-feira

Faxinal do Soturno completa 62 anos de sua emancipação política e administrativa na próxima sexta-feira, dia 12 de fevereiro. A programação alusiva ao aniversário inicia nesta data, que é feriado municipal. Este ano, em razão da pandemia, boa parte das atividades serão on-line e somente algumas presenciais, mas com público limitado, tomando os cuidados necessários para garantir a segurança de todos.

O destaque será para os agentes e entidades culturais do Município, que tiveram projetos selecionados no Prêmio “Faxinal pela Cultura” e receberam recursos federais da Lei Aldir Blanc para desenvolverem ações em prol do fomento da cultura em Faxinal do Soturno.

Confira a programação:

Dia 12/02 (Sexta-feira)

– Lançamento do webclip do Hino de Faxinal do Soturno, pela intérprete Juliana Spanevello

Horário: 10h

Local: Redes Sociais

– Lançamento do vídeo com os bastidores da pintura do muro do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), na Vila Verde Teto, pela artista plástica Márcia Dalmolin

Horário: 12h

Local: Redes Sociais

Dia 18/02 (Quinta-feira)

– Show em formato de live com o cantor Joca Martins, para lançamento do seu novo álbum, intitulado “No meio da pampa”

Local: Redes Sociais

Dia 19/02 (Sexta-feira)

-Exposição “Mostrando Nossos Trabalhos Artesanais”, da Associação dos Artesãos de Faxinal do Soturno (Casa do Artesanato)

Horário: 14h

Local: Praça Matriz Vicente Pallotti

-Exposição e Oficina “Arte do Patchwork”, para crianças e jovens de 10 a 15 anos de idade (inscritos previamente), com a artesã Zuleica Spanevello

Horário: 14h

Local: Praça Matriz Vicente Pallotti

– Exposição “Meus caprichos artesanais”, da artesã Elza Vizzotto (trabalhos em bainha aberta)

Horário: 14h

Local: Praça Matriz Vicente Pallotti

-Exposição “Minhas artes”, da artesã Teresinha Vedóia (trabalhos em crochê)

Horário: 14h

Local: Praça Matriz Vicente Pallotti

-Exposição “Unindo artesanato e sustentabilidade”, da artesã Gabriela Soberon (bioabsorventes)

Horário: 14h

Local: Praça Matriz Vicente Pallotti

Dia 21/02 (Domingo)

-Lançamento da cartilha “Preservando a cultura italiana”, da SocietàCulturale Italiana Di Faxinal do Soturno

Horário: 10h

Local: Redes Sociais

Dia 26/02 (Sexta-feira)

– Lançamento do vídeo “Reconstruindo vínculos”, da Fundação Ângelo Bozzetto, contendo manifestações artísticas de Ballet Clássico e Contemporâneo, Danças Urbanas e Jazz

Local: Redes Sociais

Dia 28/02 (Domingo)

– Lançamento do novo vídeo institucional do Município de Faxinal do Soturno, produzido pela Prefeitura em conjunto com a Toca Audiovisual

Horário: 10h

Local: Redes Sociais

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno