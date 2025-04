Programação de aniversário de Nova Palma foi pauta de reunião

Na tarde da última quinta-feira, dia 3, ocorreu a reunião no gabinete da prefeita de Nova Palma, Jucemara Rossato, para debater a programação de aniversário de 65 anos do município. Além da primeira mandatária de Nova Palma, participaram também os secretários municipais Alexandra Marchesan (Educação), Janine Paz (Saúde e Assistência Social), Sérgio Losekann (Obras), Egleton Rodrigues (Administração), e Tiago Facco (Agricultura e Meio Ambiente), além dos servidores Alice Tagliapietra (Educação), Diego Hahn (Cultura e Turismo), Willian da Silva (Comunicação) e Giliard Barbieri (Esportes).

Um esboço da programação já está formatado, iniciando as festividades provavelmente no dia 13 de julho e estendendo-se até o dia 29, com eventos diversos, contemplando diferentes atividades culturais e esportivas, entre outras celebrações. Uma nova reunião deve ser realizada nas próximas semanas para definir últimos detalhes e oficializar a programação.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma