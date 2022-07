Programação de aniversário de Dona Francisca inicia neste sábado

Foto: Prefeitura de Dona Francisca

Iniciará neste sábado, dia 9, a programação da 40ª Semana do Município que celebrará os 57 anos de emancipação de Dona Francisca.

Com o tema: “É tempo de (Re) viver Dona Chica, a programação seguirá até o dia 17 de julho, data do aniversário do município. Na programação festiva estão atividades esportivas, shows musicais, celebrações religiosas, eventos gastronômicos, apresentações artísticas, entre outras.

A 40ª Semana do Município terá cobertura da Rádio Integração.

Confira a programação completa:

09/07 – Sábado

Solenidade de Abertura da 40ª Semana de Dona Francisca

Hora: 8h30min

Local: Praça José Iop

3º Torneio Regional entre Escolinhas de Futsal

Hora: 9h

Local: Ginásio de Esporte Cinquentenário

Organização: Escolinha Habitat e Administração Municipal

Som Automotivo – Pirasom

Hora: 11h às 17h

Local: Parque Histórico Municipal

Organização: Pirasom

Show musical: Paula Machado e Banda – Show Nacional

Hora: 20h

Local: Em frente à Igreja Matriz

Organização: Administração Municipal

10/07 – Domingo

Missa na igreja São Vicente Palotti

Hora: 10h

Almoço Festivo

Hora: 12h

Local: Ginásio do Trombudo

Organização: Comunidade Católica do Trombudo

Mateada com Show Grupo Vaneraço

Hora: 16h30min

Local: Em frente à Igreja Matriz

Organização: Administração Municipal

11/07 – Segunda-feira

Interseleções de Futsal Feminino

Hora: 19h

Local: Ginásio Cinquentenário

Organização: CMD

12/07 – Terça-feira

Noite da Cultura Apresentação das Etnias: • E.M.E.F. Antonio Luiz Barchet, E.M.E.F. Tiradentes e E.M.E.I. Dente de Leite Ivaní Tessele – Etnia Portuguesa • E.E.E.M. Maria Ilha Baisch – Etnia Alemã • Società Italiana di Dona Francisca – Etnia Italiana • Remanescentes Quilombolas Acácio Flores – Etnia Afrodescendente Apresentação Musical: • Coral Vozes do Vale “Hino de Dona Francisca.” • Grupo de Percussão Linguerre, projeto “Qual a cor da África” e IAP, Instituto de Arte e Cultura Alex Prochnow de Restinga Sêca. Apresentação de Danças: • Grupo Balé Fundação Ângelo Bozzetto • Grupo Folclórico Alemão G.D.F.A. Jugendfreund – Restinga Sêca-RS • Dança Árabe – Escola de Dança “Sala Mágica” Najla Zahrah – Santa Maria-RS • Dança Cigana – Estúdio de Danças – Santa Maria- RS • Al Rani Espaço dança – Santa Maria -RS • Valsa das Soberanas – Integração da Quarta Colônia • Encerramento – “Dança Polonese com todos os presentes”

Hora: 19h30min

Local Ginásio Cinquentenário

Organização: Secretaria da Cultura, Secretaria de Educação e Administração Municipal

13/07 – Quarta-feira

Agronegócio – 3ª Atualização em Manejo da Cultura do Arroz Irrigado.

Local: Clube Franciscano Credenciamento

Horário: 13h

Organização: Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, Sindicato Rural, CAMNPAL, EMATER, IRGA. • Adubação na Cultura do Arroz Palestrante: Leandro Souza da Silva – Engº. Agrº. – Departamento de Solos – UFSM. Hora:13h30min. • Genética IRGA – Cultivar IRGA 426 CL Palestrante: Danielle Almeida Engª. Agrª. – Seção de Melhoramento Genético – IRGA.

Hora: 14h15min. (Intervalo) • Sistema de Produção Provisia – BASF Palestrante: Paulo Mazzoni Engº. Agrº. – Desenvolvimento Técnico de Mercado – BASF

Hora: 15h • Tecnologia Max-Ace – RiceTec Palestrante: Marlon Scursone Engº Agrº. – Coord. de Negócios no Brasil – RiceTec Sementes.

Hora: 15h30min. Confraternização de encerramento

Jantar “Típico Alemão”

Hora: 19h30min

Local: Salão da Comunidade Evangélica – Formoso

Organização: Comunidade Evangélica

14/07 – Quinta-feira

Torneio Futsal Intercomunidades de Veteranos

Hora: 19h

Local: Ginásio do Pinheirão – Linha Grande

Organização: CMD e Administração Municipal

15/07 – Sexta-feira

Torneio de “Três-Sete”

Inscrições – 13h30min Início: 14h30min

Local: Pavilhão do Parque Histórico Municipal

Organização: ELCF – LCJ – CMD

Abertura da XXXIII Feira Agro Industrial, Produtos Coloniais, Artesanatos e Gastronomia.

Solenidade de Abertura às 18h

Local: Parque Histórico Municipal Jantar “Típico Italiano”

Hora: 19h30min

Local: Ginásio Cinquentenário

Organização: Conselho Paroquial.

Show Humorístico “BADIN”

Hora: 22h

Local: Ginásio Cinquentenário

Organização: Administração Municipal

Banda Art Biss

Hora: 23h

Local: Ginásio Cinquentenário

Organização: Administração Municipal

DJ Cris

Hora: 21h

Banda Calmon

Hora: 22h

Local: Pavilhão de Eventos – Parque Histórico Municipal

Organização: Administração Municipal

16/07 – Sábado

6ª Etapa do Campeonato Gaúcho de Motocross

Hora: 09h às 11h40min (Treino)

Hora: 13h às 17h (Treinos e provas)

Local: Parque Histórico Municipal

Organização: FGM- Federação Gaúcha de Motociclismo e Administração Municipal

Risoto das Comunidades

Hora: 11h30min

Local: Parque Histórico Municipal

Organização: Comunidades do Interior e Administração Municipal

Café Colonial

Hora: 16h às 21h

Local: Salão da União

Organização: Secretaria de Assistência Social, Gabinete da Primeira Dama e da Vice-Prefeita

Show Sertanejo com Marcel Knak e Banda

Hora: 20h

Local: Pavilhão do Parque Histórico Municipal

Baile Banda Doce Desejo

Hora 22h30min

Local: Pavilhão do Parque Histórico Municipal

Organização: Administração Municipal

Baile Municipal e Escolha das Soberanas – Animação Sax Banda Show

Hora: 22h30 (Escolha transmitida por Live através do Site da Prefeitura Municipal)

Início do Baile: 24h

Local: Clube Franciscano Traje: Alto esporte

Organização: Sociedade Franciscana e Administração Municipal

17/07 – Domingo

Alvorada Festiva em comemoração aos 57 anos de Emancipação

Hora: 6h

Local: Em frente a Igreja Matriz

6ª Etapa do Campeonato Gaúcho de Motocross

Hora: 9h às 11h e 13h30min às 17h

Local: Parque Histórico Municipal

Organização: Federação Gaúcha de Motociclismo – FGM

Apoio: Administração Municipal

Missa de Ação de Graças em Comemoração aos 57 Anos de Emancipação

Hora: 10h30min

Local: Igreja Matriz São José

Organização: Administração Municipal

Almoço Festivo

Hora: 12h

Local: Ginásio Cinquentenário

Organização: Conselho Paroquial

Show e Voo de Balão

Hora: 15h

Local: Parque Histórico Municipal.

Organização: J A Consultoria e Produção

Banda Rosa´s

Hora: 17h30min

Local: Pavilhão do Parque Histórico Municipal

Organização: Administração Municipal

Glê Duran e Banda

Hora: 19h

Local: Pavilhão do Parque Histórico Municipal

Organização: Administração Municipal

DJ Cris – Som Mecânico

Hora: 21h

Local: Pavilhão do Parque Histórico Municipal

Organização: Administração Municipal