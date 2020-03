Programação de aniversário de 60 anos de Nova Palma é debatida em reunião

Na terça e na quinta-feira da última semana, duas reuniões realizadas na Prefeitura Municipal de Nova Palma tiveram como objetivo fazer um esboço da programação de aniversário de 60 anos do município.

Na terça, no Gabinete do prefeito, André Rossato, reuniram-se o mesmo, secretários e servidores para debater uma ideia inicial para os eventos alusivos à data.

Já na quinta-feira, com o intuito de valorizar a participação mais ampla da comunidade nessa construção, a reunião englobou também representantes de entidades do município, sendo esta a primeira de outras que acontecerão nos próximos dias nesses moldes.

Entre as propostas debatidas para celebrar a data estão, além dos eventos tradicionais do mês e da manutenção da feira de produtores coloniais e de artesanato, a realização de um baile, um desfile contando a história do município, encontro de ex-prefeitos e presidentes da Câmara de Vereadores, uma atividade físico-recreativa de contemplação da natureza (caminhada ou passeio ciclístico), entre outras.

