Programa Territórios Empreendedores do Sebrae RS inicia diagnóstico para mapear potencial de desenvolvimento da região

O Sebrae RS deu início ao Diagnóstico Territorial de Santa Maria, Itaara e 4ª Colônia, primeira etapa da implantação do programa Territórios Empreendedores na Regional Centro. A iniciativa busca ouvir a população e reunir informações que vão orientar a construção de uma agenda de desenvolvimento para os próximos anos. Na prática, o diagnóstico funciona como um “termômetro” da região. Antes de definir projetos e ações, a proposta é entender como o território funciona hoje: quais são seus pontos fortes, onde estão as principais dificuldades e que oportunidades podem ser potencializadas. Fazem parte do Programa os municípios de: Santa Maria, Itaara, Restinga Sêca, Agudo, Dona Francisca, São João do Polêsine, Silveira Martins, Ivorá, Faxinal do Soturno, Nova Palma e Pinhal Grande.

A ideia central é simples, mas estratégica: políticas de desenvolvimento funcionam melhor quando são construídas com base na realidade local e na participação de quem vive o território. Por isso, a pesquisa convida empreendedores, trabalhadores e moradores a contribuírem com suas percepções sobre a região. Essas informações vão ajudar a orientar decisões futuras e a construção de iniciativas voltadas ao fortalecimento da economia local.

Para garantir que o diagnóstico reflita diferentes pontos de vista, o Sebrae RS disponibilizou dois questionários: um voltado a empreendedores e outro à comunidade em geral. As respostas são anônimas e terão papel direto na definição das prioridades da região.

A participação é gratuita, rápida e pode ser feita pelo link https://sebrae.rs/DiagnosticoTerritorial Cada participante escolhe o formulário de acordo com seu perfil.

Desenvolvimento construído em rede

O programa Territórios Empreendedores aposta em um modelo de atuação baseado na articulação entre diferentes setores da sociedade. A proposta é aproximar poder público, empresas, universidades, entidades representativas e lideranças locais em torno de uma mesma agenda de desenvolvimento. Em vez de ações isoladas, o foco é construir estratégias integradas, alinhadas às características e vocações de cada território.

Para isso, o diagnóstico irá analisar seis dimensões consideradas essenciais para o desenvolvimento regional: acesso a recursos financeiros, disponibilidade de talentos, infraestrutura de apoio aos negócios, políticas públicas voltadas ao empreendedorismo, cultura empreendedora e nível de cooperação entre instituições.

Esses fatores ajudam a identificar não apenas os desafios da região, mas também os elementos que podem ser fortalecidos para melhorar o ambiente de negócios e estimular o empreendedorismo.

Para o gerente regional do Sebrae RS, Marcus Lubisco Guazzelli, o diagnóstico é um passo decisivo para qualificar o planejamento do desenvolvimento territorial: “O objetivo é construir uma leitura real e compartilhada do território, a partir da escuta de quem vive e empreende na região. Esse é o ponto de partida para orientar decisões mais assertivas e estratégias de desenvolvimento de longo prazo”, afirma.

Depois da fase de coleta de informações, o programa avança para um segundo momento: o engajamento de lideranças locais e a construção de uma visão compartilhada de futuro para a região. A partir desse processo coletivo, será elaborada uma agenda estratégica com ações e prioridades que devem orientar políticas e projetos de desenvolvimento territorial.

Fonte: Sebrae RS