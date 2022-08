Programa Progredir forma turmas de cursos de qualificação profissional em Agudo

Mais agudenses agora estão certificados com capacitação profissional. Através do Programa Progredir, 26 alunos de Agudo formaram-se nesta terça-feira, dia 16.

As certificações foram nos cursos de Bordado Livre, Interpretação Paleontológica para guias e receptivos da Quarta Colônia, Empreendedorismo e Economia Solidária e Domínio Comum.

“É uma felicidade e uma honra poder participar deste momento tão importante de formalizar uma etapa de conhecimento”, disse Angelita Zimmerman, uma das responsáveis pela organização dos cursos oferecidos pelo Progredir. O projeto é realizado em parceria da Prefeitura de Agudo e coordenado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) a partir da Pró-Reitoria de Extensão (PRE).

Conforme a Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação, Maria Rosangela Roubuste, a pretensão é aderir a novos cursos, visto que as oportunidades beneficiam a população, com mais trabalho e renda. “Hoje também é momento de parabenizar os formandos pela ousadia e pelo empenho com os cursos”, ressaltou a secretária.

O prefeito Luís Henrique Kittel também participou da cerimônia, e destacou a importância da parceria para promover as oportunidades de qualificação. “Temos um potencial de desenvolvimento regional imensurável, que talvez ainda não enxergamos, mas com certeza Agudo está cada mais inserido nisso”, finalizou Kittel.

Fonte: Prefeitura de Agudo