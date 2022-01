Programa Progredir abre seleção de “Cuidadores de crianças” na Quarta Colônia

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), por meio da Subdivisão de Geoparques, em parceria com o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável (Condesus) Quarta Colônia e com financiamento da Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Urbana do Ministério da Cidadania, por meio do plano Progredir, lançou nesta terça-feira, dia 11, o edital de abertura de inscrições para seleção de cadastro reserva de “Cuidadores de crianças” para atuarem no Programa Progredir Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco.

Serão ofertadas 20 vagas para cuidar de crianças de zero a seis anos, quando o candidato selecionado terá remuneração de R$ 150,00 a cada quatro horas de trabalho. Os selecionados cuidarão dos filhos dos inscritos no Programa Progredir Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco. A atuação será durante as aulas dos cursos.

Para se inscrever o candidato deverá ser formado em Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, Educação Especial, Licenciaturas ou em áreas afins, podendo também optar por comprovar experiência profissional na área. Além disso, eles deverão residir nos municípios Restinga Sêca, São João do Polêsine, Faxinal do Soturno, Silveira Martins, Ivorá, Pinhal Grande, Dona Francisca, Nova Palma e Agudo.

Entre os critérios para a seleção esta a análise da ficha de inscrição, da justificativa em atuar como cuidador, plano de atividades e a análise dos horários disponíveis conforme as demandas dos cursos

O período de inscrições segue aberto até o próximo dia 10 de fevereiro e a ficha de inscrição está disponível na sede do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de cada município.

Clique AQUI e acesse o edital.