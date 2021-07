Programa Pró-Morango de Agudo é encaminhado para o Poder Legislativo

O Poder Executivo de Agudo encaminhou nesta semana à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei (PL) nº 50/2021 que institui o Programa Municipal de Fomento à Produção de Morango (Pró-Morango) em Agudo. O programa visa garantir novas oportunidades e suporte aos produtores rurais do município que desejam produzir morangos.

O Pró-Morango também tem como objetivos incentivar a permanência dos jovens no meio rural, estimular o cooperativismo e gerar emprego e renda para as famílias rurais que investirem nesta atividade. Aos participantes do programa estarão previstos cursos de capacitação, assistência técnica, horas-máquinas na propriedade, espaços compartilhados em feiras municipais, análises de solo, subsídios em fretes e também sorteios de itens relacionados à produção de morango.

No município, a safra 2020/2021 contou com aproximadamente 120 produtores, totalizando 15 hectares de cultivo no solo e em substrato, alcançando a produção de 500 toneladas do fruto e gerando a renda bruta de R$4,5 milhões aos fruticultores, segundo dados da Emater.

Fonte: Prefeitura de Agudo