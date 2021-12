Programa Pró-Leite de Agudo realiza o último acompanhamento deste ano

Nesta quarta-feira, dia 8, foi realizado o último acompanhamento do ano aos membros do Programa Pró-Leite do município de Agudo. Nas visitas realizadas durante o ano, foram coletados dados com o objetivo de desenvolver cada propriedade rural.

A Prefeitura de Agudo, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, está trabalhando no fomento da produção de leite no município. Neste sentido, a Techvet Júnior, que é uma empresa formada por acadêmicos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), presta assistência técnica aos produtores integrantes do programa por meio de convênio com o Poder Público. Os acompanhamentos aos produtores retornarão no mês de janeiro.

A bacia leiteira agudense representa hoje a terceira fonte de arrecadação do município e é motivo de orgulho aos idealizadores e integrantes do programa.

Fonte: Prefeitura de Agudo