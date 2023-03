“Programa Líderes – Despertar” da Camnpal forma primeira turma

Esta segunda-feira, dia 27, foi especial para 20 colaboradores da Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. (Camnpal). O motivo é que foi realizado na Associação Atlética Camnpal o encerramento da primeira turma do Programa de Líderes da cooperativa, o Despertar.

Foram cinco encontros presenciais que tiveram o objetivo de despertar e sensibilizar os participantes para o papel de liderança e todas as competências que envolvem essa função, tanto do ponto vista formal quanto informal.

Os participantes foram colaboradores de diversos setores da cooperativa, jovens profissionais que passaram por um processo seletivo em que foram identificadas características potenciais para a gestão de pessoas e abertura ao desenvolvimento comportamental. O Despertar é uma iniciativa do Setor de Recursos Humanos da Camnpal e foi facilitado por Malu Leitão, escritora e especialista em cultura e aprendizagem organizacional.

Segundo a gerente de Recursos Humanos, Claudete Garlet, “a escola de líderes da Camnpal – Programa Despertar – foi instituída com o objetivo de selecionar e desenvolver profissionais que possuam características potenciais para assumir, futuramente e conforme as demandas da empresa, cargos de liderança. Ser líder é muito mais um estilo de pensar e agir do que ter um cargo ou uma função. Todos nós podemos ser líderes, basta olhar para dentro e mergulhar em nós, depois olhar ao redor e servir ao que está ao nosso alcance fazendo a diferença, mesmo que em pequenas ações. O treinamento oportunizou aos participantes conhecer os principais conceitos de gestão de pessoas, mas principalmente dialogar, refletir e agir como líder.”

O programa foi aprovado pela direção, equipe organizadora e participantes. “Ao ser selecionada para o programa Despertar, não imaginava que poderia ter tanto a desenvolver. Foram muitos conhecimentos, aprendizados sobre nosso próprio perfil e como pode ser produtivo interagir com outros tipos de perfis. Esse universo é tão amplo e tem tanto a ser explorado, mas a maneira e os métodos que a Malu, nossa mentora, nos passou foi tão leve e clara, se disponibilizando a nos provocar e desafiar. Uma excelente profissional, competente e além, nos fez sentir tão bem acolhidos. Só tenho a agradecer a Camnpal por proporcionar essa experiência maravilhosa e a Malu, que com certeza tudo que nos ensinou usarei no cotidiano, tanto profissional quanto pessoal”, conta a colaboradora Fabiele Vieira Padilha.

Fonte: Camnpal