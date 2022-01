Na manhã de quinta-feira, 6 de janeiro, a Secretaria da Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno recebeu um notebook novo para o Programa Integração AABB Comunidade.

A entrega, que ocorreu na agência do Banco do Brasil de Faxinal do Soturno, foi realizada pela gerente, Ana Paula Tasquetto, e pelo presidente da AABB faxinalense, Francisco Marion Palma de Oliveira, para a Secretária da Educação, Cultura e Desporto, Simone Cancian Stieler e para a Coordenadora do Programa AABB Comunidade, Flávia Dalmolin Mota.

O Programa Integração AABB Comunidade é desenvolvido há mais de vinte anos em Faxinal do Soturno e atualmente atende cerca de 100 crianças no turno inverso ao da escola, com aulas de música, informática, educação física, cuidado socioambiental e acompanhamento pedagógico.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno