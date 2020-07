Programa estadual contempla Formigueiro com 10 novos micro-açudes

O município de Formigueiro foi contemplado com 10 novos micro-açudes do Programa de Apoio e Ampliação da Infraestrutura Rural, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

O investimento tem como objetivo o enfrentamento à estiagem e a mitigação dos danos causados pelos meses de seca no Rio Grande do Sul, entre o final do ano passado e o começo de 2020. No Estado inteiro, 1.025 micro açudes serão construídos, com recurso direcionado a partir do orçamento da Assembléia Legislativa.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 14 de agosto, no escritório municipal da Emater/RS-Ascar, localizado na Rua Carlos Darci, 181. É necessário ter aptidão ao Pronaf (DAP) ou ser pecuarista familiar. Dúvidas podem ser tiradas na Emater ou na Secretaria de Agricultura do município, no mesmo endereço.

Entre abril e maio deste ano, Formigueiro já havia sido contemplado com oito micro-açudes, sendo que todos estão concluídos e sendo de grande valia para os produtores. Conforme explica o secretario de Agricultura e Meio Ambiente Lutielo Gonçalves, a expectativa é de que esses dez sejam finalizados ainda neste ano.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro