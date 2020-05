Programa do Óleo Saturado da Afubra coleta 191.550 litros em 2019

Após atingir a marca de 1.018.894 litros de óleo coletados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em 10 anos de Programa (2009-2018), em 2019, as escolas parceiras recolheram 191.550 litros. O volume de recolhimento vem crescendo a cada ano, bem como a participação de escolas, o que consolida a iniciativa na educação e preservação ambiental.

Por meio de parceria com escolas e instituições dos três Estados do Sul do Brasil, o Programa recolhe o óleo saturado e, com isso, produz biodiesel e o excedente destina para reciclagem. Em contrapartida, os parceiros recebem um bônus por litro coletado, cujo valor, ao fim de cada ano, pode ser trocado por mercadorias nas lojas da Agro-ComercialAfubra para uso de interesse da instituição. A escola ou instituição parceira recolhe o óleo, filtra e armazena em garrafas pet e destina à filial da Afubra da sua região mais próxima. A partir daí o óleo é enviado à Usina de Biodiesel da Afubra, localizada no Parque da ExpoagroAfubra, em Rio Pardo/RS. No processo de reciclagem, os resíduos (farinhas e restos que ficam dentro do óleo) são destinados para uma empresa especializada e licenciada que os transforma em matéria prima para rações. As garrafas pet são doadas para a Cooperativa de Catadores de Rio Pardo. “Ou seja, desde a coleta do óleo nas residências, até o fim do processo, tudo conta com um destino correto, contribuindo com a diminuição dos impactos ambientais”, enfatiza o gerente de Produção Agroflorestal da Afubra, engenheiro florestal Juarez Iensen Pedroso Filho.

COVID-19 – Com a situação de isolamento social e escolas fechadas que os três Estados do Sul vem enfrentando por causa do Covid-19 (coronavirus) e com o cancelamento da 20ª Expoagro Afubra, pelo mesmo motivo, os cheques-bônus ainda não foram entregues às escolas e/ou instituições parceiras. “Os cheques estão à disposição em nossas filiais e na matriz, com as equipes do Programa. Porém, ressaltamos que os responsáveis das escolas e instituições podem buscá-los sem pressa, pois os mesmos valem até 31 de outubro de 2020”, explica o gerente de Assuntos Corporativos da Afubra, Marco Antonio Dornelles.Ele também revela que, pela situação de pandemia, o recolhimento do óleo está suspenso. “Entretanto, os parceiros que tiverem óleo para entregar podem entrar em contato com a filial à qual estão acostumados a conversar que iremos estudar uma forma de recolhimento”, destaca Dornelles.

Números 2019:

Municípios RS: 55 municípios e 382 escolas

Municípios SC: 46 municípios e 186 escolas

Municípios PR: 13 municípios e 46 escolas

Total de Óleo Coletado 2019: 191.550 litros

Classificação das escolas em 2019

1º – Colégio Galileu, de Ituporanga/SC, 7.699 litros;

2º – Associação Diocesana de Santa Cruz (Asdisc), de Santa Cruz do Sul/RS, 5.545 litros;

3º – Escola Gastão BragattiLepage, de Candelária/RS, 4.834 litros;

4º – Escola Modelo Ella Kurth, de Rio do Sul/SC, 4.577 litros;

5º – Escola Nossa Senhora da Glória, de Sinimbu/RS, 3.699 litros;

6º – Santa Casa de Misericórdia, de São Lourenço do Sul/RS, 3.636 litros;

7º – Escola Bruno Heidrich, de Mirim Doce/SC, 2.838 litros;

8º – Colégio Ulbra São Pedro, de Cachoeira do Sul/RS, 2.706 litros;

9º – Colégio Hanna Misfeld, de Agrolândia/SC, 2.629 litros;

10º – Escolinha de Futebol Núcleo dos Colorados (NCA), de Arambaré/RS, 2.606 litros.

Números:

2009 – 35 municípios – 67 escolas – 20 mil alunos – 14.249 litros

2010 – 47 municípios – 294 escolas – 76.937 alunos – 47.426 litros

2011 – 69 municípios – 401 escolas – 121.015 alunos – 59.305 litros

2012 – 69 municípios – 408 escolas – 122.368 alunos – 87.122 litros

2013 – 86 municípios – 448 escolas – 130.068 alunos – 95.721 litros

2014 – 88 municípios – 470 escolas – 135.929 alunos – 118.795 litros

2015 – 89 municípios – 485 escolas – 138.372 alunos – 127.556 litros

2016 – 95 municípios – 517 escolas – 142.970 alunos – 143.702 litros

2017 – 100 municípios – 563 escolas – 154.558 alunos – 153.035 litros

2018 – 109 municípios – 582 escolas – 161.484 alunos – 171.983 litros

2019 – 114 municípios – 614 escolas – 174.994 alunos – 191.550 litros

Total: 1.210.445 litros

