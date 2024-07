Programa de Turismo Rural forma turma em Faxinal do Soturno

No dia 12 de julho foi realizada a formatura do Programa de Turismo Rural, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar RS), em Faxinal do Soturno. O evento, que aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores, celebrou a conclusão da capacitação composta por nove módulos, realizados ao longo de um ano e 10 meses.

O programa visa a qualificação de empreendedores, agricultores e produtores para o desenvolvimento de atividades turísticas no meio rural como fomento e alternativa de renda extra, sendo uma atividade econômica alicerçada no meio ambiente, no social e na cultura local. Os módulos foram ministrados pelas instrutoras do Senar, Mirele Milani e Claudiana Y Castro. Além desses módulos, também foram realizados cursos complementares de Autoconhecimento e Relacionamento Interpessoal, Gestão Rural e Liderança.

A solenidade iniciou com a manifestação da chefe do escritório da Emater de Faxinal do Soturno Bruna Mezzomo Neubauer; do supervisor regional do Senar Gilmar Desconzi; do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Renato Prevedello e do prefeito Clovis Alberto Montagner. Em seguida, a instrutora Mirele Milani apresentou as atividades desenvolvidas ao longo do Programa, entre elas visitas técnicas a outras cidades, aulas práticas nas agroindústrias e negócios das participantes, aulas de paisagismo e ornamentação das propriedades. Após, a oradora da turma, Tânia Chelotti, relembrou momentos especiais do grupo, emocionando a todos.

A participante Tania Cervo destaca a importância da formação para o aprimoramento do trabalho que já é realizado, permitindo também a percepção de novas possibilidades nos negócios de cada uma.

“À medida que os diferentes módulos aconteciam e o conhecimento técnico nos era trazido, fui vislumbrando uma possibilidade real de ter uma outra atividade junto à agroindústria. A professora Mirele foi especialmente competente e resiliente, pois nossa turma a desafiava constantemente. A cada dificuldade, surgia uma solução criativa, norteada por profundo conhecimento técnico. Particularmente, isso foi muito importante pra mim. Todos os módulos foram pertinentes, ressaltando também a participação da instrutora Claudiana, que nos capacitou na maneira de servir, falar, planejar e pesquisar maneiras de melhorar, tanto na apresentação pessoal quanto na apresentação de nossos empreendimentos”, afirmou Tania.

Receberam o certificado de conclusão do curso as participantes Bruna Mezzomo Neubauer, Celi Maria Cerezer Benetti, Dineva Dalmolin Brezolin, Lisana Ferigolo Bastiani, Lourdes Lago Garlet, Lucia Cherobini Prevedello, Margarete da Rocha, Rosa Maria Freo Dalla Corte, Suzana DallAsta Meneghetti, Tania Maria Cervo e Tania Maria Chelotti.

As participantes agora trabalham para o lançamento do roteiro Gastronômico da Colônia, que está em fase de criação do folder e da marca do roteiro. As propriedades já receberam alguns visitantes de outros municípios para fazer a testagem, com mais visitas agendadas para os próximos meses.

O Programa de Turismo Rural é uma realização do Senar RS, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Emater/RS-Ascar e Prefeitura de Faxinal do Soturno.