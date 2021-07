“Programa de Produção Animal” de Ivorá é apresentado

A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, de Ivorá, promoveu nesta semana, duas reuniões. Conforme a titular da pasta, Cheila Zanon, a primeira, na terça-feira, dia 20, foi com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, e o segundo encontro, na quarta-feira, dia 21, foi com os produtores de leite do município.

Com relação aos produtores de leite, Cheila informa que o objetivo foi debater sobre o “Programa Municipal de Produção Animal”, que contemplará não só os produtores de leite, mas também os produtores de gado de corte, Suinocultura, Ovinucultura, Avicultura, Psicultura e Apicultura. “O próximo passo é apresentar o texto, ao Poder Legislativo, para que os vereadores possam conhecer o Programa e dar as devidas sugestões; depois encaminhar à Assessoria Jurídica Municipal para elaboração do Projeto de Lei para, posteriormente, encaminhar à Câmara de Vereadores para apreciação”, explica a secretária, acrescentando que o “Programa Municipal de Produção Animal” objetiva aumentar a qualidade de vida das famílias rurais; manter a juventude na propriedade rural; gerar emprego e renda; melhorar a fertilidade do solo, pelo aproveitamento da adubação orgânica; promover o uso adequado do solo; incentivar a instalação e o cultivo de pastagens perenes e anuais; promover a melhoria na genética e na sanidade do rebanho; diversificar a produção animal do Município; produzir matéria prima para as agroindústrias de produtos de origem animal e oferecer alimentos de melhor qualidade a população local.

Com relação ao encontro, com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Cheila destaca que foram apreciadas propostas para o Crédito Fundiário; também sobre o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural 2022-2032; entre outros assuntos.

“O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural 2022-2032 é um Documento que tem como objetivo diagnosticar o meio rural Ivorense e delinear diretrizes de trabalho para o Desenvolvimento Rural Sustentável do município; tendo como finalidade subsidiar e direcionar todas as políticas públicas e programas de âmbito rural fomentadas pela Administração Municipal, demais órgãos governamentais e outras instituições envolvidas neste contexto”, relata a secretária, acrescentando que todas as ações são realizadas em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

Fonte: Prefeitura de Ivorá