Programa de Coleta Seletiva recolheu 226 toneladas de recicláveis em 2019 

Desde a implantação do Programa de Coleta Seletiva, o município de Restinga Sêca vem avançando em questões importantes para o meio ambiente. De julho a dezembro de 2018, foram coletados 78 toneladas de materiais recicláveis. Neste ano, o programa retirou de circulação, de janeiro a dezembro, 226 toneladas de objetos que poderiam ir para a natureza ou para aterros de descarte de resíduos sólidos (lixões). Foram oito toneladas de metais, 192 toneladas de papéis e plásticos e 26 toneladas de sucatas.

Segundo o prefeito, Paulo Ricardo Salerno, houve avanços importantes na estrutura do local de triagem e também com os integrantes da Associação Solidária Força no Braço, responsável pelo recolhimento e separação dos materiais recicláveis. “O Programa de Coleta Seletiva implantado em julho de 2018 atingiu os objetivos neste ano, com o auxílio da ASFOB e da comunidade. Recebemos premiações a nível estadual pela iniciativa e a expectativa é de que em 2020 ele esteja ainda mais consolidado em nosso município”.

Hoje, a ASFOB conta com 18 integrantes que recebem equipamentos de proteção individual (EPI). Também durante o período do projeto, o Centro de Referência da Assistência Social – Cras acompanhou e atendeu, com psicóloga e assistente social, de forma coletiva e individual os associados. Também, as famílias passaram a fazer parte de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

O Programa de Coleta Seletiva distribui em todas as casas um bag (saco de ráfia), que serve para armazenar o lixo seco reciclável. Nas segundas-feiras e sextas-feiras, um caminhão personalizado da Prefeitura recolhe o material nas residências conforme o setor ao qual pertence à residência, Leste e Oeste divididos pela Avenida Júlio de Castilhos. Após o recolhimento é deixado outro saco vazio para que seja utilizado na coleta novamente.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca