“Programa Conexões de Aprendizagem” inicia em Agudo

Iniciou na última terça-feira, dia 1º, no município de Agudo, o “Programa Conexões de Aprendizagem” que tem por objetivo a recuperação e ampliação do atendimento presencial dos alunos, visando minimizar os efeitos causados pela pandemia nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais.

Após diagnóstico formativo, realizado pelos professores da Rede Municipal de Ensino e reuniões com Equipes Diretivas e professores durante o ano de 2021, a Secretaria Municipal de Educação e Desporto criou estratégias e planejou um trabalho sólido e contínuo visando melhorar a qualidade de ensino da rede.

O programa atende aproximadamente 300 alunos do Ensino Fundamental de todas as escolas do município, que são atendidos em cinco escolas polo.

A Secretaria Municipal de Educação e Desporto está buscando outras estratégias para melhorar ainda mais a qualidade na educação de Agudo.

Fonte: Prefeitura de Agudo