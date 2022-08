Programa concede incentivos a produtores de leite em Agudo

Capacitar os produtores rurais, melhorar a qualidade de vida da família rural, gerar emprego e renda, estabelecer possibilidades de crescimento desde o pequeno até o grande produtor. Esses são alguns dos objetivos do Programa de Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite –“Pro- Leite”, iniciativa promovida pela Prefeitura de Agudo e integrado a órgãos técnicos, científicos e financeiros de apoio.

Para acessar aos benefícios do “Pró-Leite Agudo”, o produtor deve atender requisitos como a participação em curso de capacitação fornecido pela prefeitura e estar estabelecido com sua atividade produtiva na zona rural do município. Entre os incentivos previstos na lei, os integrantes do programa têm disponíveis horas-máquina para atender serviços atrelados à produção de leite, análise do solo, disponibilização de calcário e gratuidade na assistência técnica e veterinária.

Em Linha Nova, está localizada a propriedade rural da família de Lisandra Beling, uma entre as 25 beneficiadas no município. “A ajuda que deram para nós foi muito importante, e fomos aprendendo juntos”, disse a produtora que está a doze meses inserida no programa. Neste período, com o suporte técnico concedido pelo “Pró-leite”, a produção leiteira da propriedade triplicou e a família percebeu seus negócios expandirem.

Um dos parceiros no supor técnico aos produtores é a TechVet Jr.,empresa júnior vinculada a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Composta por acadêmicos de cursos das ciências rurais, a organização atual no acompanhamento da propriedade e na elaboração de soluções personalizadas aos produtores de leite.“Esse projeto é importante para os produtores, que recebem o conhecimento técnico, e também para nós, que colocamos em prática o que aprendemos na universidade”, destacou TielenSchwants, consultora da TechVet.

Atualmente, a bacia leiteira agudense representa a terceira fonte de arrecadação do município de Agudo, que produz mais de 3 milhões de litros de leite por ano. “Formamos uma associação com esses produtores e pretendemos conceder o uso de máquinas e implementos agrícolas exclusivos para essa atividade”, disse o Secretário Municipal de Agricultura, Giovane Neu, que também reitera a ampliação do suporte veterinário direto nas propriedades.

Fonte: Prefeitura de Agudo