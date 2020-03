Programa ATeG oportunizará assistência em gestão a produtores de Restinga Sêca

Através da parceria entre Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar e Sindicato Rural de Restinga Sêca, um grupo de 30 agropecuaristas do município terá a oportunidade de participar do programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) na área de bovinocultura de leite.

O programa ATeG oferecerá atendimento técnico para o aperfeiçoamento da produção através de uma série de ações. Estas iniciativas estão divididas entre diagnóstico da propriedade, planejamento estratégico, adequação tecnológica e formação complementar para melhorias processuais e análise sistêmica de resultados. Serão realizados acompanhamentos mensais durante o período de dois anos, tendo como diferencial, além de trabalhar questões produtivas, envolver fortemente a gestão do negócio.

“É uma ferramenta que vai ajudar os produtores a buscar melhorias de produtividade. O objetivo não é ensinar o produtor, o objetivo é trabalhar nas propriedades e oferecer ferramentas que ajudem o produtor na tomada de decisões”, destaca o presidente do Sindicato Rural de Restinga Sêca, Sebastião Herédia Borges.

O programa foi apresentado aos produtores restinguenses na última semana, pelo Supervisor Regional do Senar/RS, Paulo Afonso Bolzoni. “Serão 24 atendimentos técnicos que trabalharão a parte do sistema produtivo de cada propriedade, avaliando a gestão, avaliando os números para orientar o produtor se está no caminho certo, se a atividade está tendo rentabilidade e lucratividade”, afirma.

O acompanhamento técnico e gerencial será realizado pelo técnico agrícola restinguense, José Joaquim Jované de Oliveira.