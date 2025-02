Programa Armazena Paraíso realiza mais um etapa de capacitação

Foi realizada em Paraíso do Sul, mais uma etapa de capacitação do Programa Municipal de Secagem e Armazenagem – Armazena Paraíso. O evento ocorreu na última quinta-feira, dia 6, no Centro de Estudos, com a presença de agricultores beneficiários da segunda etapa do programa e outros proprietários de silos/secadores, modelo Emater.

De acordo com informações, nos últimos dois anos, o Programa já beneficiou 40 produtores do Município, sendo um forte aliado na qualidade e armazenagem de grãos das propriedades. Após a abertura, que contou com a presença do secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Jones Radiske, foram realizadas as palestras sobre “Manejo dos Silos e Controle de Pragas”, ministradas pelos extensionistas rurais da Emater, o Técnico Agrícola, Cássio Milbradt de Paraíso do Sul e engenheiro agrônomo, Roblein Coelho Filho do Escritório Regional de Santa Maria. Para finalizar, ocorreu o sorteio de brindes e foi servido lanche.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul