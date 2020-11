Programa AABB Comunidade de Faxinal do Soturno conclui quadriênio

Mais um quadriênio foi concluído no programa AABB Comunidade, desenvolvido em Faxinal do Soturno há 24 anos. No dia 18 de novembro, a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Carmem Zacarias, a coordenadora do programa, Renata Bulegon e as professoras Flávia Mota, Claudia Cervo e Adriana Neu estiveram na agência do Bando do Brasil para entregar o relatório das atividades desenvolvidas nos últimos quatro anos.

O documento foi recebido pelo presidente da AABB de Faxinal do Soturno, Francisco Oliveira e ao gerente em exercício Thiago Flores. Na ocasião, foi reiterada a importância do programa, que beneficia cerca de 100 alunos da rede municipal de ensino, com diversas oficinas no contraturno escolar.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno