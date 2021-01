Programa A União Faz a Vida é renovado em Formigueiro

Na manhã desta sexta-feira, dia 8 de janeiro, diretores do Sicredi Região Centro tiveram uma reunião com o Executivo Municipal de Formigueiro. O assunto da reunião foi a renovação e implementação do programa A União Faz a Vida, da Cooperativa Sicredi com parceria dos municípios.

A reunião contou com a presença do prefeito, Jocelvio Cardoso, o Xirú, do vice-prefeito, Gilson Murilo, secretária de Educação, Isabel Fantinel, secretário de Finanças João Laerte Ferreira, e de Fulvio Piovesan, assessor jurídico do município. Pelo Sicredi estiveram presentes, Tatiane Stefanello, assessora de Programas de Relacionamento, Pedro Ubiracy Ferreira, presidente da Sicredi Região Centro e Eliezer Pinheiro, do departamento jurídico.

Tatiane ressaltou o empenho da cooperativa com o desenvolvimento educacional das comunidades onde a empresa atua.

O presidente Pedro Ubiracv Ferreira falou da origem da instituição no crescimento econômico cooperativo dos municípios.

Já a secretária de Educação, Isabel Fantinel, exaltou a existência do programa no desenvolvimento das crianças em idade escolar.

Os diretores do Sicredi e do programa A União faz a Vida, tiveram a garantia do prefeito municipal, Jocelvio Cardoso, da continuação do desenvolvimento, com o oferecimento de oportunidade as crianças e jovens do município.

A União faz a Vida: é um programa oferecido pela cooperativa Sicredi, que oportuniza a implementação de atividades extra curriculares, junto às escolas municipais e estaduais.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro