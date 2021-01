Programa A União Faz a Vida é renovado em Dona Francisca

Na tarde de quarta-feira, dia 13 de janeiro, o prefeito municipal de Dona Francisca, Olavo José Cassol, e a secretária de Educação, Elisana Cassol, receberam a visita dos parceiros da Fundação Sicredi, através do Programa União Faz a Vida para renovação do Acordo de Cooperação para o desenvolvimento do Programa na rede municipal de Dona Francisca para os próximos anos.

O programa tem como objetivo promover práticas de educação com foco nos princípios da cooperação e cidadania. Ocorre através da aplicação da metodologia de projetos (incentiva alunos a evidenciarem a sua capacidade de participação como agentes empreendedores do seu próprio desenvolvimento) e ações pedagógicas.

Além de estimular nas crianças e adolescentes os princípios de cooperação e cidadania, por meios de valores como empreendedorismo, justiça, solidariedade, respeito a diversidade e diálogo para a tomada de decisão e apoiar os educadores através de assessoria especializada, visando melhorar as práticas pedagógicas nas instituições de ensino, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino no município.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca