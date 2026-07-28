Profissionais de saúde de Nova Palma participam de workshop sobre gestão do SUS em situações de desastres

Representantes da Secretaria de Saúde e Assistência Social de Nova Palma participaram, no último dia 21 de julho, do workshop “O SUS na era dos desastres: Gestão do sistema e vigilância em saúde”, promovido pelo programa Vigidesastres da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ª CRS). O evento foi realizado na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e reuniu profissionais da saúde e da Defesa Civil de diversos municípios da região.

Representando Nova Palma, estiveram presentes a coordenadora de Serviços de Saúde, Delcia Juliana Sari Dalcin, e a agente comunitária de saúde Bernardete Uliana, que atuam como pontos focais do Vigidesastres no município.

A programação contou com palestra ministrada por Abner Willian Quintino de Freitas, que abordou o papel do Sistema Único de Saúde (SUS) na prevenção, preparação, resposta e recuperação diante de desastres. Durante a atividade, foram discutidas estratégias para fortalecer a gestão do sistema de saúde e a vigilância em saúde em cenários de emergência, visando ampliar a capacidade de resposta dos municípios.

Promovido de forma inédita pela 4ª CRS, o workshop teve como objetivo qualificar tecnicamente os pontos focais do Vigidesastres e fortalecer a integração entre os diversos órgãos envolvidos na gestão de riscos e desastres. O encontro também reuniu representantes das Defesas Civis municipais, reforçando a importância da atuação intersetorial na prevenção e no enfrentamento de situações de emergência e calamidade.

A participação da equipe de Nova Palma integra as ações de qualificação permanente desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, contribuindo para o aprimoramento das estratégias de vigilância em saúde e para o fortalecimento da capacidade do município de prevenir, responder e recuperar-se diante de eventos adversos, assegurando um atendimento mais eficiente e seguro à população.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma