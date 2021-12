Profissionais da saúde e assistência social de São João do Polêsine recebem homenagem

Na tarde desta terça-feira, 28, a Secretaria da Saúde e Assistência Social de São João do Polêsine realizou uma homenagem aos profissionais de saúde e assistência social do município em razão do trabalho realizado no enfrentamento à pandemia da Covid-19 nos anos de 2020 e 2021.

Na oportunidade esteve presente Cíntia Bisognin Rosso, secretária municipal da Saúde e Assistência Social, e o prefeito Matione Sonego que prestaram a homenagem a todos os servidores da secretaria, enfatizando que desempenharam um papel fundamental diante do cenário desafiador vivenciado durante esses dois últimos anos.

Aos homenageados, a Administração Municipal polesinense deixou a seguinte mensagem: “Reiteramos o nosso agradecimento e reconhecemos o compromisso, a humanização e a dedicação dos trabalhadores da Saúde e Assistência Social que, ao cuidarem do outro, cuidam de todos nós. Nunca vivenciamos tempos tão desafiadores para a humanidade. Tempo de isolamento, de distanciamento social, sem abraços. Tempo de insegurança. Mas este também é tempo de valorizar pessoas essenciais que se dedicam e fazem o melhor em defesa da vida, nos trazendo esperança nos dias de hoje. A todos os trabalhadores, heróis, nosso muito obrigado”.

Fonte: Secretaria da Saúde e Assistência Social de São João do Polêsine