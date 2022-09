Profissionais da Saúde de Formigueiro participam de treinamento

Fotos: SETERS Treinamentos Santa Maria

Na última sexta-feira e no sábado, dias 23 e 24, foi realizado no Centro Comunitário de Esportes e Lazer José Luiz Dellinghausen – “Ginásio Seu Zeca”, em Formigueiro, os cursos de Suporte Básico de Vida, com ênfase em reanimação cardiopulmonar e uso do Desfibrilador Automático Externo (Dea) e Atendimento Pré-Hospitalar (APH), com ênfase em trauma.

As atividades foram desenvolvidas pela SETERS Treinamentos de Santa Maria, que por meio de atualizações dos protocolos, estações práticas e simulações, proporcionou a equipe da Secretaria Municipal de Saúde um maior entrosamento e alinhamento dos saberes.

Participaram da capacitação os médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e condutores.