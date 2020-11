Profissionais da Saúde de Agudo pedem que comunidade continue com cuidados para evitar a proliferação do coronavírus

A Administração Municipal de Agudo, através da Secretaria de Saúde, promoveu uma live na tarde desta quarta-feira, dia 25, para conclamar a comunidade para que continuem com cuidados para evitar a proliferação do coronavírus.

A ação foi realizada em virtude do aumento no número de casos de covid-19 no município de Agudo, inclusive com a confirmação de casos por profissionais da área da saúde.

Participaram da live a enfermeira chefe do Hospital Agudo, Andrea Bittencourt, a enfermeira do Posto de Saúde Central, Natalia Fantinel e o enfermeiro da Unidade Básica de Saúde Tia Laurinha, no Bairro Caiçara, José Eduardo Farias. O diretor do Hospital Agudo, Roberto Schorn também esteve presente.

De acordo com a Natalia Fantine, foram confirmados dois casos envolvendo profissionais da área da saúde. Além disso, outros profissionais estão afastados por síndrome gripal. Com isso, somente estão sendo atendidos casos de Urgência e Síndrome Gripal na UBS Central. Até regularizar a situação, não haverá atendimento médico na UBS Tia Laurinha, no Bairro Caiçara e também nas Unidades de Saúde do interior.

Os profissionais fizeram um apelo à população para que continuem com cuidados de prevenção ao contágio da doença, como isolamento social, uso de máscara de proteção e higienização das mãos com água e sabão e álcool gel.

Nesta quarta-feira, dia 25, mais três casos positivos de Covid foram confirmados em Agudo:

Uma mulher de 60 anos, realizou diagnóstico por RT-PCR, que apresentou sintomas leves e encontra-se em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 44 anos, realizou diagnóstico por teste rápido, apresentou sintomas leves e encontra-se em isolamento domiciliar;

Um homem de 69 anos, realizou diagnóstico por RT-PCR, apresentou sintomas leves e encontra-se em isolamento domiciliar.

Ao todo são 98 casos positivos, sendo 87 já curados e 38 pessoas permanecem em monitoramento.